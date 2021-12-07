Общество

По миллиону рублей выиграли два жителя Псковской области в лотерею

Клиенты Почты России в Псковской области выиграли в лотерею более 16 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

За текущий год жители Псковской области приобрели в почтовых отделениях более 135 тысяч счастливых лотерейных билетов, распространяемых под брендом «Столото». Общая сумма выигрышей псковичей превысила 16 млн рублей.

Обладателями самых крупных призов по лотерейным билетам, приобретенным в отделениях Почты России Псковской области, в этом году стали два жителя региона, которые выиграли 1,5 миллиона и 1 миллион рублей.

«Сейчас самое время подумать о везении и волшебстве. Приближаются новогодние праздники, и каждый лотерейный билет - это не только хороший подарок, но и надежда на чудо, которое под бой курантов может стать реальностью. Уже сегодня в каждом отделении Почты России можно приобрести лотерейные билеты на праздничный тираж «Русского лото» – «Новогодний миллиард», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Все лотереи в России с 2014 года — государственные, их организуют Минфин РФ и Минспорт РФ, проводятся они под надзором ФНС России. В пресс-службе отметили, что «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, которые являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Цель - финансирование социальных объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. «Таким образом, покупая лотерейный билет, вы вносите свой вклад в развитие спорта в стране», - сообщили в УФПС.

Почта России – один из крупнейших партнеров «Столото» по продаже лотерейных билетов, приобрести их можно в любом почтовом отделении региона. Проверить выигрыш можно сразу после покупки. Если билет окажется выигрышным, и сумма выигрыша составляет до 10 000 рублей, получить его можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. По ним выигрыш до 10 000 рублей также можно получить в отделениях Почты. Если сумма выигрыша оказалась больше, чтобы получить его Почтой Россией можно отправить заявление с приложенными документами в Лотерейный центр в Москве.