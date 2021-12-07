Общество

TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в Пскове – исследование Мегафона

Среди самых популярных соцсетей у жителей Пскова TikTok поднялся на второе место, опередив Instagram. Первое место занимает социальная сеть «ВКонтакте», третье – Инстаграм, на четвертом – «Одноклассники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МегаФон после анализа мобильного интернет-трафика пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос почти в полтора раза. На долю «ВКонтакте» приходится 45% потребляемого трафика, далее следуют TikTok и Instagram, занимающие 27% и 20% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился почти в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 54%.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб. Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Инстаграм расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.