Общество

Псковичи могут проверить свои знания в области права

Псковичи могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте, который проходит в преддверии Дня Конституции РФ с 3 по 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт диктанта юрдиктант.рф и выбрать раздел «Написать диктант». Тест рассчитан на участников в возрасте от 14 лет и состоит из 40 вопросов. На его прохождение отводится 60 минут.

На сайте доступны базовый и профессиональный варианты теста. По итогам испытания каждый участник получит сертификат с личным результатом.

Диктант позволяет проанализировать правовую грамотность граждан России, а также дает возможность каждому желающему пройти тестирование и получить результат своих знаний в сфере права. За все годы проведения в проекте приняло участие более миллиона человек.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия».