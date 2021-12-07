Общество

Охота и рыбалка. Что нужно для любимого хобби? ЛОНГРИД

Вот уже второй год псковичам сложно уехать отдыхать в другие страны, зато можно заняться теми делами, которые долго откладывались на потом. Именно сейчас, в это ковидное время, рыбаками и охотниками становятся те, кто давно об этом думал, но не находил свободного часа. Нет лучше самоизоляции, чем с удочкой на прекрасном озере или в далеком лесу в охотничьем домике.

Заядлые рыбаки ищут новые места для ловли «воооот такой рыбы», выбирают себе новую лодку, ведь теперь не нужно разрываться между «ехать на море» или «покупать снаряжение». Конечно же, снаряжение! Себя подарками тоже надо баловать!

Охотники тоже перешли в активный режим смены экипировки, пока есть на это время и деньги. Вместо заморских курортов многие отправляются в отпуск по просторам родной страны, где никогда не были, в поисках трофеев, которыми будут гордиться.

Для успешной ловли рыбы или охоты псковичам нужна соответствующая одежда, инвентарь и профессиональное снаряжение. О том, где найти самые лучшие варианты, можно прочитать в нашем обзоре.