Общество

Рождественскую распродажу с картой Visa запустили СНГБ и AliExpress

Рождественскую распродажу с картой Visa запустили «Сургутнефтегазбанк» и глобальная виртуальная торговая площадка AliExpress. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СНГБ.

Для того, чтобы успеть приобрести новогодние подарки со скидкой до 30%, нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте партнера На следующий день после авторизации выбрать подарки на AliExpress на сумму от 750 рублей и добавить их в корзину Оплатить покупку картой Visa СНГБ, и скидка применится автоматически.

Воспользоваться скидкой можно в магазине по ссылке. Предложение действует с 1 до 30 декабря.

Подробности об имеющихся ограничениях, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте. Сведения о конкретных продавцах, товарах, условиях и ограничениях продажи товаров - на торговой площадке.