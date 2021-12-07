Заместителем председателя Псковского городского суда назначили Наталью Грачеву. Она будет занимать этот пост на протяжении шести лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
«Указом президента Российской Федерации от 8.12.2021 №696 "О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" заместителем председателя Псковского городского суда Псковской области на 6-летний срок полномочий назначена Грачева Наталья Юрьевна», - говорится в сообщении.
Этим же указом судьями Псковского областного суда назначены Светлана Ефимова и Дмитрий Казанцев.