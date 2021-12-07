Общество

Заместителем председателя Псковского городского суда назначили Наталью Грачеву

Заместителем председателя Псковского городского суда назначили Наталью Грачеву. Она будет занимать этот пост на протяжении шести лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

«Указом президента Российской Федерации от 8.12.2021 №696 "О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" заместителем председателя Псковского городского суда Псковской области на 6-летний срок полномочий назначена Грачева Наталья Юрьевна», - говорится в сообщении.

Этим же указом судьями Псковского областного суда назначены Светлана Ефимова и Дмитрий Казанцев.