Общество

Туман прогнозируется в Псковской области 9 декабря

Туман прогнозируется в Псковской области 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

На территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами будет туман.

Температура воздуха в регионе ночью опустится до -24…-19 градусов, а в низинах будет до 26 градусов мороза. Днем ожидается -16…-11 градусов.

Ветер прогнозируется восточных направлений, со скоростью 3-8 метров в секунуду.

Атмосферное давление будет высоким.