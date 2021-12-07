Общество

Новогодняя игра «Кэш-машина» стартовала на «Европе Плюс»

На «Европе Плюс» стартовала новогодняя игра «Кэш-машина», в которой можно заработать символические 2022 рубля или рискнуть по-крупному, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Победителю достанется приз в 10 000 рублей и даже больше.

22 дня подряд, до нового 2022-го года, радиостанция №1 в России* предлагает слушателям испытать удачу и получить самый востребованный подарок к предстоящему празднику. Для этого нужно внимательно следить за эфиром с 8:00 до 8:20, с 12:00 до 12:20 и с 18:00 до 18:20. В одном из топовых хитов «Европы Плюс», звучащих в это время, будет «спрятан» специальный сигнал, призывающий участвовать в игре. После него и нужно отправить название победной песни в WhatsApp по номеру +7 495 745 65 65.

«Счастливчик, который первым угадает трек, в прямом эфире станет обладателем 2022 рублей. Он сможет забрать эти деньги сразу или поставить их на кон и попытаться выиграть больше», - отметили организаторы конкурса.

В суперигре слушателю придется вспомнить первую или вторую песню часа из трех предложенных ведущим. Угадавшего ждет 10 000 рублей. Если трек останется неназванным, сумма будет добавлена к призу следующего победителя, а игрок получит фирменную настольную игру «Европы Плюс». Принять участие в «Кэш-машине» можно ежедневно до 27 декабря включительно.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1 FM.

Все подробности этой и других акций — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,2 млн человек (14,3% населения), еженедельно — около 21,5 млн человек (33,5% населения), доля рынка по аудитории — 7,9%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 388 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube.

Мобильные приложения для iOS и Android.