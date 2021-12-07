Общество

Псковичам предлагают пройти независимую оценку компетенций цифровой экономики

В условиях цифровой экономики достоверная оценка текущего уровня знаний, навыков и умений человека станет первым шагом на пути построения персональной траектории его профессионального развития. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, с этой целью к 2024 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» создается система независимой оценки компетенций цифровой экономики.

Она обеспечивает всех субъектов цифровой экономики достоверными и валидными данными о компетенциях и квалификации кадров в стране и позволит:

гражданам — планировать персональные траектории профессионального развития и обучения, проводить оценку уровня компетенций;

работодателям — привлекать квалифицированные кадры и сократить затраты на поиск и обучение трудовых ресурсов;

образовательным организациям — синхронизировать программы обучения в СПО и ВО с запросами рынка труда и повышать востребованность выпускников.

В 2021 году любой желающий может бесплатно пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» на цифровой платформе Университета 2035. Тест разработан РАЭК совместно с РЖД и Университетом 2035.

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