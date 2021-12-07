Общество

В Псковской области снизилось количество совершенных иностранцами преступлений

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники совещания проанализировали эффективность мероприятий по гармонизации межнациональных отношений. «На территории области сложилась контролируемая обстановка в сфере миграции и в среде национальных диаспор и землячеств. Фактов вражды и открытых конфликтов на почве межэтнической и межрелигиозной розни не зафиксировано», — отметил начальник управления специальных программ администрации области Андрей Вьюнов. Участники совещания особо отметили и то, что в этом году количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось более чем в 2 раза.

Особое внимание было уделено анализу реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», реализации ее целевых индикаторов. Так, например, было отмечено сокращение количества членов добровольных народных дружин. Глава региона подчеркнул, что ситуацию необходимо исправить и активизировать работу по набору дружинников, которые будут следить за соблюдением порядка на общественных территориях, участвовать в мероприятиях по защите государственной границы РФ.

Губернатор внес замечание и относительно формирования госпрограммы на следующий год. «В документе необходимо заранее предусмотреть потребности регионального управления УМВД по служебным квартирам для участковых, а также по предоставлению помещений под размещение пунктов участковых уполномоченных там, где они будут наиболее востребованы», — заметил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что это предложение поддержано и спикером Псковского областного Собрания депутатов Александром Которым.

На совещании начальник управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова представила обобщенную информацию о проверках, проведенных со стороны различных контролирующих ведомств, по реализации региональных проектов. Мероприятия были направлены на проверку эффективности расходования бюджетных средств, организации закупочной деятельности, реализации отдельных направлений региональных проектов. Особый акцент Ольга Татаринова сделала на комплекс профилактических мероприятий для недопущения возможных нарушений: настройку межведомственного взаимодействия, обучающие мероприятия и разъяснительную работу с лицами, участвующими в реализации регпроектов.

В повестку дня был также включен вопрос о межведомственном взаимодействии для противодействия правонарушениям в сфере природопользования. Основными направлениями оперативного внимания в текущем году стали лесная отрасль, добыча полезных ископаемых, обращение с твердыми коммунальными отходами. Например, в части борьбы с незаконной заготовкой древесины ведется аналитическая работа с документацией, организована работа телефона специализированной «горячей линии», идет патрулирование лесных участков по 385 маршрутам общей протяженностью более 30 тысяч км. В регионе также проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Лес», в ходе которого проверено 67 объектов лесной промышленности и более 150 единиц транспорта, перевозившего древесину.

Участники обсудили актуальные вопросы организации работы по противодействию правонарушениям в налоговой сфере. В завершении заседания представлены результаты исполнения решений, принятых в 2021 году на заседаниях областного координационного совещания по обеспечению правопорядка. Кроме того, рассмотрен проект комплексного плана действий координационного совещания на следующий год.