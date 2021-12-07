Общество

Мемориальную доску Михаила Минина откроют на фасаде школы в Палкинском районе

Торжественное открытие мемориальной доски Михаила Минина пройдет в Ново-Уситовской волости Палкинского района 9 декабря в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.



Инициатором мероприятия выступает руководитель проекта «От подвига к подвигу», член Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области, председатель Центра чеченской культуры Псковской области «Барт» Саид Дукаев. Участие в нем также примут представители администраций Псковской области, Палкинского района, Ново-Уситовской волости, национальных общественных организаций, Псковского областного центра народного творчества и Добычинской средней школы.

Михаил Минин — участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Пскова. 30 апреля 1945 года в 22.40 в составе штурмовой группы под командованием капитана В. Н. Макова он одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине.

Мемориальную доску Михаила Минина в дань памяти героя-земляка откроют на фасаде Добычинской средней школы.