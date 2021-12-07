Общество

Работодатели стали в почти 2,5 раза чаще предлагать оплату такси сотрудникам

С начала текущего года в стране было открыто в 2,4 раза больше вакансий, где среди прочего компании предлагали будущим сотрудникам оплату такси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В регионах СЗФО такси за счет работодателя в этом году предлагалось на 146% больше показателей 2020 года. Больше всего таких вакансий после Петербурга в Калининграде, Архангельске и Мурманске, достаточно активно размещают подобные вакансии работодатели из Коми, Псковской области и Карелии.

Чаще всего оплачивать сотрудникам такси предлагают компании из отраслей «Розничная торговля» (20%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (12%) и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (11%). Наиболее редко такие предложения можно встретить в отраслях «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Нефть и газ» (это буквально единичные случаи).

Как правило, речь идет об оплате проезда в ночные часы работы, также в некоторых случаях компании готовы компенсировать затраты на поездки, связанные с профессиональными обязанностями (например, встречи с клиентами и партнерами).

«Кстати, по данным опроса, который проводился летом этого года на сайте hh.ru, каждый третий (31%) житель СЗФО готов отказаться от корпоративного такси или корпоративных скидок в обмен на возможность работать в стильном, удобном и современном офисном помещении», - напомнили в пресс-службе hh.ru.