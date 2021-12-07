Общество

Работник псковского завода погасил ипотеку на выигранные в лотерею деньги

Житель Псковской области погасил ипотеку благодаря выигрышу в новогоднем тираже «Русского лото». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: пресс-служба компании «Столото»

Жители России начинают активно участвовать в розыгрыше новогоднего миллиарда в «Русском лото» в ноябре, покупая лотерейные билеты. После они ждут праздничного тиража, который традиционно проходит 1 января. В 2021 году по итогам новогоднего розыгрыша в стране появился 581 миллионер. Среди них и работник псковского завода Роман Ваганов и его супруга Екатерина. В праздничном 1369-м тираже «Русского лото» 1 января 2021 года они выиграли 1 млн рублей.

«До выигрыша мы купили квартиру в ипотеку, поэтому как только получили деньги, сразу же полностью ее погасили. Мгновенно упал груз с плеч. Можно сказать, что этот случай поменял мое мировоззрение. Я стал легче относиться к сложным ситуациям. Нужно всегда надеяться на лучшее и видеть во всем позитив. Кстати, буквально через пару недель после меня еще одна жительница псковской области выиграла в лотерею», — рассказывает миллионер.

Вагановы продолжили участвовать в «Русском лото». Роман поделился, что хочет на своем примере опровергнуть поговорку «Снаряд дважды в одну воронку не попадает». Перед тиражом «Новогодний миллиард» 2022 они придумали квест.

«Как только стартовали продажи билетов на новогодний розыгрыш, мы начали покупать билеты в разных местах и подписывать их именами сотрудников, которые нам их продали. В первую очередь пошли в наше счастливое почтовое отделение, где купили билет на миллион, — поделились супруги. — Теперь мы хотим выиграть миллиард. А если это произойдет, то обязательно вернемся и поблагодарим продавца удачи».

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Напомним, 1 января 2022 года состоится главный лотерейный розыгрыш года – новогодний тираж «Русского лото», он будет транслироваться в прямом эфире телеканала НТВ в 15.30 по московскому времени. В новогоднем тираже «Русского лото» гарантированно разыграют 1 млрд рублей, 100 призов по 1 млн рублей и тысячи других денежных призов.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 года составили более 16,9 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности составляет уже более 35,5 млрд рублей.