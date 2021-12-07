Память героев Отечества почтили участники церемонии у Вечного огня в Пскове

У могилы Неизвестного солдата в Пскове прошла торжественная церемония возложения цветов в честь Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В траурном мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Борис Елкин, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Сергей Чубарыкин и другие. Псковичи возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

День героев Отечества — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом РФ №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"».

Свою историю праздник ведёт еще с XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.