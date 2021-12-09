Общество

Филологи назвали «вакцинацию» и «спутник» словами года в России и мире

«Вакцинация» стала словом года в русскоязычных соцсетях, сообщает сайт «Год литературы» со ссылкой на исследования компании Brand Analytics. По сравнению с 2020 годом это слово употреблялось почти в шесть раз чаще и встретилось в более чем 33,5 миллиона сообщениях в русскоязычных соцмедиа.

«Всего компания проанализировала 874 миллиарда слов в 52,2 миллиарда публичных русскоязычных сообщений в социальных медиа с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года», — добавляет издание и уточняет, что это публикации «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и «Яндекс.Дзене», сообщения в Instagram, в TikTok, Youtube, Facebook, Twitter, а также в блогах, на форумах, сайтах отзывов, публичных каналах мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.

«В рейтинг были включены слова с приростом числа сообщений более чем в два раза по сравнению с 2020 годом», — конкретизирует СМИ и добавляет, что следом за словом «вакцинация» в рейтинге идут слова «вакцина» и «прививка», которые упоминались в соцмедиа 27,1 миллиона раз и 25,2 миллиона раз соответственно (рост в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом).

Добавим, что американский словарь Merriam-Webster и британский Оксфордский словарь в качестве слова 2021 года также выбрали «vax» — «вакцина, вакцинация, вакцинироваться». К сентябрю 2021-го его стали употреблять в 72 раза чаще по сравнению с сентябрем 2020-го, сообщается в докладе Oxford Languages. А вот по версии Кембриджского словаря словом года, со ссылкой на сайт dictionary.cambridge.org сообщают «Ведомости», стала «настойчивость» (perseverance): в течение 2021 года (до ноября) значение этого слова посмотрели в словаре более 243 000 раз. «Настойчивость была выбрана словом года не только из-за большого объема поисков. Это слово отражает непоколебимую волю людей во всем мире никогда не сдаваться, несмотря на многочисленные вызовы 2021-го», — отмечает издание.

По версии Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба учреждения, словом года стал «спутник». В институте отмечают, что рост частотности употребления этого слова обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины «Спутник V» за рубежом. На втором месте оказалось слово «Афганистан»; «бронза» — у словосочетания «Северный поток». Частотность употребления также выросла у слов «перепись», «QR-код» и «антиваксер».