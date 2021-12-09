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Общество

Не покупать пиротехнику с истекшим сроком годности призвали псковичей

09.12.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на них и исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. Об этом сообщили пресс-службе регионального управления МЧС. 

Пиротехнические изделия должны быть упакованы в транспортную тару, содержащую средства пламегашения и подвергнутую огнезащитной обработке. На таре - специальный знак пожарной безопасности «Упаковка с огнезащитой» и надпись «Внутренняя огнезащита». Упаковка должна обеспечивать сохранность предмета и нанесенной на них маркировки, а также неизменность характеристик безопасности в пределах срока годности, продолжили в ведомстве.

Качество и безопасность изделий гарантирует инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков), отметили в управлении МЧС.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации. В документах указывается класс опасности (всего их пять). При этом, по общему правилу, пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III-го.

Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции гражданского назначения, установленные нормативными документами, должны выполняться при транспортировке, хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий гражданского назначения, в том числе на протяжении всего срока эксплуатации и после воздействия внешних факторов (удар, нагрев, электромагнитное излучение, перепад температур, влажность и др.), а также при их утилизации.

Розничная торговля пиротехническими изделиями возможна в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом в зданиях, имеющих два этажа и более, эти специализированные отделы (секции) должны располагаться на верхних этажах. Отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам.

Расположение помещений, в которых продаются пиротехнические изделия бытового назначения, не должно создавать препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Помещения оборудуются средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения. Кроме того, должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и план локализации и ликвидации пожара с характеристикой мер по эвакуации людей из магазина и с этажа при пожаре.

Пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с такими предметами не допускаются, обратили внимание в ведомстве.

«В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий должна производиться только в специализированных секциях продавцами-консультантами. Продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя знакомит его с установленными законодательством документами», - напомнили псковичам.

Реализация пиротехнических изделий запрещается:

  • на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов;
  • лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);
  • при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.
Теги: #МЧС #безопасность #пиротехника
Источник: Псковская Лента Новостей
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