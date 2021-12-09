Общество

Власти объяснили псковичам разницу между самоизоляцией и домашним арестом

Первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, начальник правового управления Наталья Волкова на сайте губернатора объяснила разницу между понятиями «самоизоляция» и «домашний арест».

«Прошу разъяснить значение термина "самоизоляция", - обратился житель региона. - Если самоизоляция — это добровольная изоляция себя любимого самим любимым в некоем пространстве, то как она может быть обязательной? Если же самоизоляция - это эвфемизм для термина "домашний арест", то кто и на каком основании имеет право подвергать домашнему аресту граждан, в отношении которых судом не избрана такая мера пресечения? А если я не желаю самоизолироваться, то на основании какого федерального нормативно-правового акта меня могут подвергнуть прещениям, остракизму и поруганиям?»

Начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова отметила, что термин «самоизоляция» используется в нормативных правовых актах, принятых в 2020 и 2021 годах по вопросам, связанным с противодействием распространению коронавирусу. «Например, в постановлении правительства РФ от 1 апреля 2020 года №402, постановлениях главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года №9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 22 мая 2020 года №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законодательстве субъектов РФ», - сообщила она.

Также термин «самоизоляция» употребляется в постановлении Конституционного суда РФ от 25 декабря 2020 года №49-П, Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ COVID-19 №1, в иных правоприменительных актах арбитражных судов и судов общей юрисдикции, продолжила Наталья Волкова.

«По смыслу указа губернатора области от 15 марта 2020 года №30-УГ, самоизоляция - это ограничительная мера (правило поведения при введении режима повышенной готовности), заключающееся в нахождении гражданина по месту жительства либо по месту пребывания (фактического нахождения), в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках. При режиме самоизоляции граждане вправе покидать места проживания (пребывания) в случаях: обращения за получением медицинских услуг и иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; совершения прогулок; выгула домашних животных и в иных случаях, предусмотренных указом №30-УГ», - объяснила начальник правового управления.

Наталья Волкова напомнила, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП РФ.

«Согласно статье 107 УПК РФ домашний арест является мерой пресечения, избираемой по судебному решению в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, а нарушение домашнего ареста влечет изменение меры пресечения на заключение под стражу. В связи с изложенным толкование термина "самоизоляция" как эвфемизма для термина "домашний арест" противоречит действительному смыслу данных понятий и целям их применения», - резюмировала она.