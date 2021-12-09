Власти объяснили псковичам разницу между самоизоляцией и домашним арестом

Первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, начальник правового управления Наталья Волкова на сайте губернатора объяснила разницу между понятиями «самоизоляция» и «домашний арест».
Начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова отметила, что термин «самоизоляция» используется в нормативных правовых актах, принятых в 2020 и 2021 годах по вопросам, связанным с противодействием распространению коронавирусу. «Например, в постановлении правительства РФ от 1 апреля 2020 года №402, постановлениях главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года №9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 22 мая 2020 года №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законодательстве субъектов РФ», - сообщила она.
Также термин «самоизоляция» употребляется в постановлении Конституционного суда РФ от 25 декабря 2020 года №49-П, Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ COVID-19 №1, в иных правоприменительных актах арбитражных судов и судов общей юрисдикции, продолжила Наталья Волкова.
Наталья Волкова напомнила, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП РФ.
«Согласно статье 107 УПК РФ домашний арест является мерой пресечения, избираемой по судебному решению в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, а нарушение домашнего ареста влечет изменение меры пресечения на заключение под стражу. В связи с изложенным толкование термина "самоизоляция" как эвфемизма для термина "домашний арест" противоречит действительному смыслу данных понятий и целям их применения», - резюмировала она.