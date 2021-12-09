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Общество

Сенатор оценила предложение островича о решении кадровой проблемы в аграрной отрасли

09.12.2021 13:50|ПсковКомментариев: 0

С инициативой о расширении возможностей целевого приема абитуриентов в аграрные вузы за счет государственных квот выступил заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, депутат Собрания Островского района, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Владлен Небейголова. Предложение было озвучено в ходе заседания Палаты молодых законодателей, прошедшего 9 декабря в режиме видео-конференц-связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В мероприятии также принял участие депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко, делегированный в Палату молодых законодателей исполнительной властью региона.

Выступая с докладом перед коллегами из других регионов и вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой, Владлен Небейголова отметил, что сельскохозяйственная отрасль в России в течение последних лет переживает подъем, вызванный ростом инвестиций и техническим перевооружением, но в аграрной сфере по-прежнему существует устойчивый дефицит кадров, продолжается отток молодежи из села.

«Мы предлагаем предоставить возможность фермерам и небольшим сельхозпредприятиям направлять на обучение за счет государства абитуриентов, которые после выпуска будут гарантированно трудоустроены в отрасли. Взаимные обязательства между предприятием, аграрным вузом и органами исполнительной власти могут регулироваться трёхсторонним соглашением, но механизм взаимодействия должен быть доработан с участием экспертного сообщества», - разъяснил суть инициативы представитель Псковского областного Собрания депутатов в Палате молодых законодателей.

Владлен Небейголова уточнил, что для практической реализации идеи потребуется внесение изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ».

«В результате принятия поправки сотни сыновей фермеров по всей стране смогут пройти обучение и продолжить дело отцов, а трудовые династии на селе будут передавать традиции и верность своему делу из поколения в поколения», - подытожил Владлен Небейголова.

«Я думаю, надо поддерживать целиком. Очень правильное предложение», - отреагировала на инициативу псковича заместитель председателя верхней палаты российского парламента Галина Карелова. Сенатор согласилась, что кадровая проблема – одна из острейших на селе, и отметила, что возможные шаги её решения обсуждаются на разных площадках.

Добавим, в ходе заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации также рассматривались меры по обеспечению жильём молодых семей, проживающих в сельской местности, вопросы совершенствования законодательства в сфере культуры, а также улучшение оказания медицинской помощи в образовательных организациях.

Теги: #псковское областное собрание #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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