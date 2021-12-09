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Общество

Торжественное вручение государственных и региональных наград состоялось в Пскове. ФОТО

09.12.2021 14:24|ПсковКомментариев: 0

Торжественное вручение государственных наград и наград Псковской области состоялось в большом концертном зале филармонии 9 декабря. Как предает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие было приурочено к Дню Конституции РФ.

Открыл торжественную встречу великолукский камерный хор «Кант» под руководством Ивана Беседина, творческий коллектив исполнил гимн России.

«По ежегодной традиции в преддверии Дня Конституции вручаются государственные, ведомственные и региональные награды жителям Псковской области, которые добились наиболее высоких результатов в самых разных сферах. То есть тем, кто в наибольшей степени воплощает в реальность идеалы нашего основного закона», - выступил в приветственным словом губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он также отметил, что церемония вручения — это акт высокого признания достижений выдающихся, смелых и талантливых людей региона. Награжденные представляли все сферы жизни: работники здравоохранения, военнослужащие, деятели культуры, социальные работники, педагоги, государственные и муниципальные служащие, представители общественных организаций, строители.

Так, орденом Почета наградили главу города Великие Луки Николая Козловского. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени с мечами» получил командир 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка Алексей Толмачев. Медали Суворова удостоились старший помощник начальника штаба 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Алексей Исаев и командир десантно-штурмового батальона 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной дивизии Николай Слепов.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» получила артистка Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирина Смирнова. Заслуженными работниками культуры РФ стали директор Городского культурного центра Пскова Елена Голубева и преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Вера Кагазажева.

Кроме того, псковичи удостоились поощрения президента РФ. Почетную грамоту главы государства получила врач великолукской больницы «РЖД — медицина» Галина Горелова. Благодарность вручили председателю комитета по социальной защите Псковской области Ольге Евстигнеевой и начальнику управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталье Плявинской.

Среди ведомственных наград была почетная грамота Совета Федерации, которую передали первому заместителю руководителя аппарата администрации Псковской области, начальнику правового управления региональной администрации Наталье Волковой. Также благодарность председателя Совфеда получила первый заместитель начальника правового управления региональной администрации Марина Чамкина. Почетным работником агропромышленного комплекса России названа составитель фарша колбасного цеха «Великолукского мясокомбината» Анжелика Корнилова.

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» Михаил Ведерников вручил учителю Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова Вере Федоровой, а почетную грамоту Министерства просвещения РФ - учителю Печорской гимназии Марии Литвиновой.

Почетным строителем России стал директор общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСтрой» города Великие Луки Алексей Майоров. Почетную грамоту Министерства культуры РФ получил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

 

Благодарность министра культуры РФ вручили заместителю директора по библиотечному обслуживанию Островской центральной районной библиотеки Надежде Гинчак. Президент нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева удостоилась благодарности Министерства юстиции РФ.

Фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Лебедева и участковый врач-терапевт Псковской городской поликлиники Елена Тихомирова стали обладателями медалей «За заслуги перед Псковской областью».

Заведующая детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №33 «Огонек» Светлана Сальникова стала заслуженным педагогическим работником Псковской области.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков получил почетную грамоту губернатора, Также грамоты получили директор Пушкиногорского дома ветеранов Татьяна Васильева, заместитель председателя Псковской областной организации всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Горбачев, управляющая делами Опочецкого района Людмила Зирбуева, заместитель председателя регионального парламента шестого созыва Анатолий Копосов, главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина, акушерка родового отделения с операционными Псковского перинатального центра Татьяна Сенина, председатель совета директоров «Стройсистемы» Анатолий Палкин, мастер строительно-монтажных работ «Самостроя» Великих Лук Владимир Петухов удостоились почетной грамоты губернатора Псковской области.

Помимо этого, прошло вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 лет.

Торжественное мероприятие завершилось исполнением гимна Пскова, концертом ансамбля русской музыки «Псков» и песней заслуженного артиста России Александра Либа.

Теги: #губернатор #медаль #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
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