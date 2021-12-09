Общество

«На что жалуетесь?»: псковские таможенники предлагают урегулировать разногласия

Псковская таможня приглашает принять участие в акции «На что жалуетесь?», которая состоится 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Основная цель встречи участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц с должностными лицами таможенных органов - возможность досудебного урегулирования разногласий с таможней, а также повышение эффективности института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников ВЭД.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Последним или их представителям необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.

Акция пройдет в конференц-зале Псковской таможни. Административное здание расположено на улице Воровского, 20 в Пскове. Мероприятие состоится с 11.00 до 15.00, перерыв на обед будет с 13.00 до 14.00.

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер при посещении административных зданий таможни использование медицинской маски обязательно.