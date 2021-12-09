Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний конкурс по украшению фасадов
Карта Культура Причудья
полиция против «звонарей»
Мифы о стоматологах развеяны
Спортивная онлайн-конференция
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
экопром быстро и чисто
Что нужно для любимого хобби?
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
лечение без очередей и хамства
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 09.12.2021 07:000 Михаил Ведерников о COVID-19: Реанимация по-прежнему полностью загружена 09.12.2021 15:122 Нестерук пригрозил судом организациям, в которых не привито 80% сотрудников 09.12.2021 14:574 В Псковской области отмечен самый низкий охват вакцинацией от гриппа за 5 лет 09.12.2021 14:482 Александр Нестерук. В Пскове около 500 человек болеют ковидом, 1500 — гриппом 09.12.2021 14:420 Псковская область занимает 16 место в России по заболеваемости COVID-19 09.12.2021 14:370 Прививочные пункты в Псковской области усилят студентами-медиками
 
 
 
Самое популярное 06.12.2021 12:424 Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 07.12.2021 19:4016 Псковский губернатор назвал причины перехода школ на дистанционное обучение 07.12.2021 16:032 В Пскове обсуждают возможность перевода школ на дистанционку 08.12.2021 10:181 В Пскове планируют массово отмечать новогодние праздники два дня
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сбер признали лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards

09.12.2021 14:30|ПсковКомментариев: 0

Сбер победил в номинациях «Лучший мобильный банк 2021», «Лучшее мобильное приложение», «Лучшее мобильное продвижение» и «Лучшее ASO» премии Go Banking Awards 2021, которую организует digital-агентство Go Mobile. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Эксперты премии высоко оценили мобильное приложение СберБанк Онлайн, месячная аудитория которого превышает 73 млн человек, что делает его одним из самых популярных банковских приложений в мире.

В 2020 и 2019 годах Сбер также становился победителем общего рейтинга Go Banking и лауреатом в главной номинации премии («Лучший мобильный банк» и «Работа с мобильной аудиторией» соответственно).

«Каждый год ставит перед нами новые задачи по развитию СберБанк Онлайн, и для нас очень важно, чтобы и при дальнейшем расширении функциональности приложение оставалось таким же удобным в использовании. Над этим работают сотни команд, и я очень рад, что наши клиенты высоко оценивают результаты этого труда. И, конечно, мы благодарны команде Go Banking, которая ежегодно готовит подробный отчет о состоянии мобильного банкинга в стране, он помогает нам следить за тенденциями и дальше совершенствовать наши приложения», - отметил вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. 

Впервые отчет о мобильном банкинге Go Banking был выпущен в 2017 году. Впоследствии на его основе был сформирован рейтинг успешных игроков рынка, причем методология учитывала не только удобство использования приложения, но и уровень «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешность продвижения. На основе данного рейтинга в 2019 году была учреждена ежегодная премия Go Banking Awards. В 2021 году победители рейтинга были объявлены в 5 номинациях:

  1. лучший мобильный банк;
  2. лучшее приложение;
  3. лучшее ASO (app store optimization, комплекс мер по оптимизации приложения);
  4. лучшее продвижение;
  5. самый инновационный банк.
«Российский мобильный банкинг — один из самых передовых вообще в мире, а также очень высококонкурентный. На таком динамичном и насыщенном рынке ценность роли независимого наблюдателя высока. Наш отчет — попытка быть таким наблюдателем-аналитиком. Честно рассказывать про актуальную ситуацию на рынке. Праздничная часть этой роли — награждать лучших игроков!» - сказала Chief Operations Director, Go Banking Екатерина Гладкова. 

Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России, оценка 35 банков по 18 критериям и 107 показателям, а также рейтинг банковских приложений для частных лиц. В 2021 году в исследовании приняли участие независимые эксперты из сферы digital и представители маркетинга банков. Партнерами данных исследования стали сервис для аналитики рынка мобильных приложений AppMagic и исследовательский холдинг Romir. В агентстве Go Mobile подготовкой исследований занимается независимый юнит Go Consulting. Данные исследования помогали верифицировать представители банков-участников.

Теги: #банк #награды #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?
В опросе приняло участие 520 человек
09.12.2021, 15:300 На предновогоднее преображение приглашают псковичей 09.12.2021, 15:290 Резных медведей и оленей представят на выставке в Пскове 09.12.2021, 15:122 Нестерук пригрозил судом организациям, в которых не привито 80% сотрудников 09.12.2021, 15:060 Пушкинский фестиваль пройдет в формате «концерта по заявкам» — Андрей Пронин
09.12.2021, 14:574 В Псковской области отмечен самый низкий охват вакцинацией от гриппа за 5 лет 09.12.2021, 14:500 Новый светофор начали устанавливать на Октябрьском проспекте в Пскове 09.12.2021, 14:482 Александр Нестерук. В Пскове около 500 человек болеют ковидом, 1500 — гриппом 09.12.2021, 14:450 Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже
09.12.2021, 14:420 Псковская область занимает 16 место в России по заболеваемости COVID-19 09.12.2021, 14:400 Мастер-классы и концерт пройдут в Палкино в рамках «Культурных выходных» 09.12.2021, 14:370 Прививочные пункты в Псковской области усилят студентами-медиками 09.12.2021, 14:360 Островская пенсионерка обокрала подругу ради покупки лекарств
09.12.2021, 14:314 Псковских медиков будут поощрять за активное привлечение к вакцинации беременных 09.12.2021, 14:300 Сбер признали лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards 09.12.2021, 14:260 Самая сложная ситуация с коронавирусом складывается в двух районах - Михаил Ведерников 09.12.2021, 14:240 Торжественное вручение государственных и региональных наград состоялось в Пскове. ФОТО
09.12.2021, 14:230 Военные медики будут работать в Псковской области до конца января 09.12.2021, 14:001 Здоровые скидки 09.12.2021, 13:500 Сенатор оценила предложение островича о решении кадровой проблемы в аграрной отрасли 09.12.2021, 13:436 Власти объяснили псковичам разницу между самоизоляцией и домашним арестом
09.12.2021, 13:400 Псковский восьмиклассник попался на крупном приобретении наркотиков 09.12.2021, 13:290 Названы бюджетные направления для поездок к морю на Новый год 09.12.2021, 13:201 Сбившему пенсионера в Псковском районе водителю грозит до 7 лет тюрьмы 09.12.2021, 13:170 Новогоднюю акцию объявил «Псковэнергосбыт»
09.12.2021, 13:150 Суд вынес приговор похитившему семь велосипедов псковичу 09.12.2021, 13:030 В рамках акции «Елка желаний» в 2020 году исполнились мечты почти 130 юных псковичей 09.12.2021, 12:571 Филологи назвали «вакцинацию» и «спутник» словами года в России и мире 09.12.2021, 12:520 Саблю за 500 тысяч рублей не дали вывезти из России псковские таможенники
09.12.2021, 12:370 «Беседка»: Что есть сердце Пушкинского театрального фестиваля? ВИДЕО 09.12.2021, 12:291 «Экопром» снял ролик о новых контейнерах для вторсырья в Пскове 09.12.2021, 12:250 Главу Великих Лук Николая Козловского наградили орденом Почета 09.12.2021, 12:122 Археологи предложили псковичам решить фотозагадку
09.12.2021, 12:026 Коронавирус унес жизни еще семи жителей Псковской области 09.12.2021, 12:000 Рождественскую распродажу с картой Visa запустили СНГБ и AliExpress 09.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Андреем Прониным 09.12.2021, 11:4327 Псковский депутат-яблочник сложил полномочия и уехал за границу
09.12.2021, 11:410 Пенсионерка из Великих Лук дала взятку мошенникам 09.12.2021, 11:320 Детский иммунитет к коронавирусу начали изучать в России 09.12.2021, 11:290 Самую большую частную сеть Private LTE в России построят МегаФон и СИБУР 09.12.2021, 11:210 «Сообразим на троих»: Страсти в гордуме, омикрон и партийный капремонт
09.12.2021, 11:193 Российская пенсионерка попыталась совершить суицид перед зданием больницы 09.12.2021, 11:160 «СитиИнвестГрупп» принимает жалобы на состояние дорог Пскова в соцсетях 09.12.2021, 11:140 Жителям Псковской области представили электронную карту «Культура Причудья» 09.12.2021, 11:090 Псковичку осудили за кражу телефона в Финском парке
09.12.2021, 11:033 В транспортном комитете объяснили, почему в псковских автобусах холодно 09.12.2021, 10:510 Контрабанду сигарет пресекли в Себежском районе 09.12.2021, 10:501 Роскомнадзор заблокировал сайт «Тор» в России 09.12.2021, 10:460 Обнародован предварительный эскиз медалей марафона «Псковжилстрой» в 2022 году
09.12.2021, 10:380 Исследователь назвал омикрон-штамм заразнее «дельты» 09.12.2021, 10:370 Память героев Отечества почтили участники церемонии у Вечного огня в Пскове 09.12.2021, 10:270 Работник псковского завода погасил ипотеку на выигранные в лотерею деньги 09.12.2021, 10:234 За кражу денег из банкомата опочанину грозит два года тюрьмы
09.12.2021, 10:190 «Беседка»: Что есть сердце Пушкинского театрального фестиваля? 09.12.2021, 10:090 Соцработник в Печорском районе обманула пенсионера и получила штраф 09.12.2021, 09:581 На 19% подорожал «новогодний набор» за год 09.12.2021, 09:560 Новогодняя игра «Кэш-машина» стартовала на «Европе Плюс»
09.12.2021, 09:440 Спортсмены из Псковской области завоевали медали на первенстве России по тхэквондо 09.12.2021, 09:310 Жилой дом спасли от огня в городе Дно 09.12.2021, 09:170 Пропавшего злоупотребляющего алкоголем псковича нашла полиция 09.12.2021, 09:000 Работодатели стали в почти 2,5 раза чаще предлагать оплату такси сотрудникам
09.12.2021, 08:450 Стали известны подробности тройного ДТП в Пустошкинском районе. ФОТО 09.12.2021, 08:300 Создание Псковского симфонического оркестра было счастливым безумием — Александр Роор 09.12.2021, 08:150 Эпидемиолог объяснила подъем заболеваемости гриппом 09.12.2021, 08:003 В Псковской области стартовала акция «Елка желаний»
09.12.2021, 07:470 Псковичам рекомендовали записаться на прививку от COVID-19 до Нового года 09.12.2021, 07:362 В России подскочили продажи мандаринов и коробок конфет 09.12.2021, 07:170 Владелец «Рив Гош» и «Юлмарта» Август Мейер задержан за мошенничество 09.12.2021, 07:000 Михаил Ведерников о COVID-19: Реанимация по-прежнему полностью загружена
08.12.2021, 22:487 Проводить несколько банкетов в одном заведении разрешили в Псковской области 08.12.2021, 22:360 Палкинский школьник участвует в конгрессе молодых ученых в Сочи 08.12.2021, 22:090 Около 40% клиентов Почты России возвращали купленные в Интернете товары - опрос 08.12.2021, 21:510 Результат проекта «Вышиваем Россию своими руками» представят псковичам
08.12.2021, 21:440 Женщина не успела завершить обгон и попала в ДТП в Пустошкинском районе 08.12.2021, 21:340 Мемориальную доску Михаила Минина откроют на фасаде школы в Палкинском районе 08.12.2021, 21:156 Госдума в окончательном чтении приняла закон о расширении полномочий полиции 08.12.2021, 20:595 Елена Полонская предложила создать музей в честь псковской реставрационной школы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru