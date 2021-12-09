Сбер признали лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards

Сбер победил в номинациях «Лучший мобильный банк 2021», «Лучшее мобильное приложение», «Лучшее мобильное продвижение» и «Лучшее ASO» премии Go Banking Awards 2021, которую организует digital-агентство Go Mobile. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Эксперты премии высоко оценили мобильное приложение СберБанк Онлайн, месячная аудитория которого превышает 73 млн человек, что делает его одним из самых популярных банковских приложений в мире.
В 2020 и 2019 годах Сбер также становился победителем общего рейтинга Go Banking и лауреатом в главной номинации премии («Лучший мобильный банк» и «Работа с мобильной аудиторией» соответственно).
Впервые отчет о мобильном банкинге Go Banking был выпущен в 2017 году. Впоследствии на его основе был сформирован рейтинг успешных игроков рынка, причем методология учитывала не только удобство использования приложения, но и уровень «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешность продвижения. На основе данного рейтинга в 2019 году была учреждена ежегодная премия Go Banking Awards. В 2021 году победители рейтинга были объявлены в 5 номинациях:
Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России, оценка 35 банков по 18 критериям и 107 показателям, а также рейтинг банковских приложений для частных лиц. В 2021 году в исследовании приняли участие независимые эксперты из сферы digital и представители маркетинга банков. Партнерами данных исследования стали сервис для аналитики рынка мобильных приложений AppMagic и исследовательский холдинг Romir. В агентстве Go Mobile подготовкой исследований занимается независимый юнит Go Consulting. Данные исследования помогали верифицировать представители банков-участников.