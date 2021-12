Общество

Сбер признали лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards

Сбер победил в номинациях «Лучший мобильный банк 2021», «Лучшее мобильное приложение», «Лучшее мобильное продвижение» и «Лучшее ASO» премии Go Banking Awards 2021, которую организует digital-агентство Go Mobile. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Эксперты премии высоко оценили мобильное приложение СберБанк Онлайн, месячная аудитория которого превышает 73 млн человек, что делает его одним из самых популярных банковских приложений в мире.

В 2020 и 2019 годах Сбер также становился победителем общего рейтинга Go Banking и лауреатом в главной номинации премии («Лучший мобильный банк» и «Работа с мобильной аудиторией» соответственно).

«Каждый год ставит перед нами новые задачи по развитию СберБанк Онлайн, и для нас очень важно, чтобы и при дальнейшем расширении функциональности приложение оставалось таким же удобным в использовании. Над этим работают сотни команд, и я очень рад, что наши клиенты высоко оценивают результаты этого труда. И, конечно, мы благодарны команде Go Banking, которая ежегодно готовит подробный отчет о состоянии мобильного банкинга в стране, он помогает нам следить за тенденциями и дальше совершенствовать наши приложения», - отметил вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Впервые отчет о мобильном банкинге Go Banking был выпущен в 2017 году. Впоследствии на его основе был сформирован рейтинг успешных игроков рынка, причем методология учитывала не только удобство использования приложения, но и уровень «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешность продвижения. На основе данного рейтинга в 2019 году была учреждена ежегодная премия Go Banking Awards. В 2021 году победители рейтинга были объявлены в 5 номинациях:

лучший мобильный банк; лучшее приложение; лучшее ASO (app store optimization, комплекс мер по оптимизации приложения); лучшее продвижение; самый инновационный банк.

«Российский мобильный банкинг — один из самых передовых вообще в мире, а также очень высококонкурентный. На таком динамичном и насыщенном рынке ценность роли независимого наблюдателя высока. Наш отчет — попытка быть таким наблюдателем-аналитиком. Честно рассказывать про актуальную ситуацию на рынке. Праздничная часть этой роли — награждать лучших игроков!» - сказала Chief Operations Director, Go Banking Екатерина Гладкова.

Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России, оценка 35 банков по 18 критериям и 107 показателям, а также рейтинг банковских приложений для частных лиц. В 2021 году в исследовании приняли участие независимые эксперты из сферы digital и представители маркетинга банков. Партнерами данных исследования стали сервис для аналитики рынка мобильных приложений AppMagic и исследовательский холдинг Romir. В агентстве Go Mobile подготовкой исследований занимается независимый юнит Go Consulting. Данные исследования помогали верифицировать представители банков-участников.