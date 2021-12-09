Общество

Военные медики будут работать в Псковской области до конца января

Военные медики будут работать в Псковской области и оказывать помощь в борьбе с коронавирусом до конца января. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Глава региона выразил им благодарность. «Для нас такая поддержка имеет принципиальное значение, потому что с учетом дефицита кадров наша система здравоохранения уже несколько месяцев работает в крайне напряженном режиме», - сказал он.



Михаил Ведерников подчеркнул, что в ближайшие недели потребуется мобилизовать максимум ресурсов для противодействия заболеванию.