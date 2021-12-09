Общество

Псковская область занимает 16 место в России по заболеваемости COVID-19

Псковская область занимает 16 место в России (в относительных цифрах) по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на совещании губернатора с медиками 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В абсолютных цифрах регион находится на 59 месте. Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область занимает 7 место.



«После длительного роста заболеваемости, который продолжался на протяжении 10 недель, четвертую неделю идет снижение заболеваемости», - сказал Александр Нестерук. При этом растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, подчеркнул он.