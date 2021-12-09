Общество

Подарки и скидки ждут псковичей в честь открытия новой «Улыбки радуги»

Магазин «Улыбка радуги» открылся на первом этаже торгового комплекса «ПИК60» в Пскове сегодня, 9 декабря. В честь открытия покупателям предоставляется скидка 15% на весь ассортимент по карте лояльности до 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТК.

Кроме того, при покупке от 500 рублей в подарок клиенты получат гель для душа Delicare yougurt с приятным запахом. «Такой гель для душа можно найти только в "Улыбке радуги", попробуйте первыми!» - предложили в администрации магазина.

А те, кто назовет кодовое слово «подарочек», получат пробник дезодоранта Rexona за любую покупку.