Общество

В России предложили выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 с высокими титрами антител

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом с высокими титрами антител.

«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», - цитирует Фадеева РИА Новости.

По его словам, миллионы людей, которые имеют антитела, не попали в список официально переболевших и не могут получить QR-код.

«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах - ред.) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие - это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» - отметил Фадеев.