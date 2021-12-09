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Общество

Псковские росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей

09.12.2021 16:08|ПсковКомментариев: 1

В День Героев Отечества офицеры управления Росгвардии по Псковской области навестили вдов и родителей сослуживцев, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Росгвардейцы вручили подарки и расспросили об имеющихся проблемах, для решения которых могла бы понадобиться их помощь.

Родственники погибших правоохранителей в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания, оказываемую на протяжении многих лет поддержку и за то, что память о дорогих им людях много лет живет в сердцах коллег.

Теги: #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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