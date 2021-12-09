Четвертая волна коронавируса оказалась самой молниеносной - Марина Гаращенко

Четвертая волна распространения коронавируса оказалось самой молниеносной, заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании губернатора с медиками 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Марина Гаращенко подчеркнула, что в четвертую волну коронавируса удалось мобилизовать большое количество резерва. «Привлекли 1 942 человека: 352 врача, 947 человек среднего медицинского персонала, 643 человека — младший медперсонал и прочие работники. Это огромные цифры», - отметила она.
Также помощь в борьбе с коронавирусом оказывают 30 военных медиков, 206 студентов и ординаторов (60 студентов вузов, 130 студентов колледжей, 16 ординаторов), добавила она.