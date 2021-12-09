Общество

Четвертая волна коронавируса оказалась самой молниеносной - Марина Гаращенко

Четвертая волна распространения коронавируса оказалось самой молниеносной, заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании губернатора с медиками 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если сравнивать все волны коронавируса, которые проходили в Псковской области, то четвертая волна оказалась самой молниеносной. По количеству заболевших она была похожа на третью волну, но по развитию, массовости заболевания четвертая волна была одной из самых сложных. Сегодня можем точно об этом говорить», - обратила внимание глава облздрава.

Марина Гаращенко подчеркнула, что в четвертую волну коронавируса удалось мобилизовать большое количество резерва. «Привлекли 1 942 человека: 352 врача, 947 человек среднего медицинского персонала, 643 человека — младший медперсонал и прочие работники. Это огромные цифры», - отметила она.

Также помощь в борьбе с коронавирусом оказывают 30 военных медиков, 206 студентов и ординаторов (60 студентов вузов, 130 студентов колледжей, 16 ординаторов), добавила она.