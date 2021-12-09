Общество

Мемориальную доску в честь участника войны Михаила Минина открыли в Палкинском районе

Открытие мемориальной доски участника штурма Берлина Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, прошло в поселке Новая Уситва Палкинского района сегодня, в День Героев Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В церемонии приняли участие представители администраций Псковской области и Палкинского района, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, начальник МО МВД России «Печорский» подполковник полиции Артем Остапенко, военнослужащие из 47-го учебного центра РВСН и местные жители.

Мемориальную доску герою-земляку установили на фасаде Добычинской средней школы, где Михаил Петрович учился.

Михаил Минин — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Пскова. В 1945 году в составе штурмовой группы он первым водрузил Знамя Победы над зданием поверженного Рейхстага в Берлине.

Инициаторами торжественного мероприятия выступили члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области, руководитель проекта «От подвига к подвигу», председатель Центра чеченской культуры Псковской области «Барт» Саид Дукаев и Игорь Романов, отметили в пресс-службе УМВД.

Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и исполнили гимн России, а также дали воинский салют. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу.