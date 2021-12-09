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Общество

Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом

09.12.2021 17:52|ПсковКомментариев: 2

Легкий военно-транспортный самолет с 10 десантниками и тремя членами экипажа совершил вынужденную посадку в Псковской области вне аэродрома, никто не пострадал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Фото: архив ПЛН

По словам военных, на аэродроме Кресты проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск.

«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость. На борту находилось 10 военнослужащих ВДВ и три члена экипажа», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что командир воздушного судна произвел вынужденную посадку вне аэродрома на неподготовленную площадку.

«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха. После получения разрешения командир воздушного судна успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку», - отмечается в сообщении.

За проявленное мужество Кабаков будет представлен главкомом ВКС РФ к награде, сообщили в военном ведомстве.

«Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению», - сообщили в Минобороны РФ.

Теги: #десантники #минобороны #аэропорт #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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