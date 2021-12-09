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Общество

В день борьбы с коррупцией в Пскове подвели итоги тематических конкурсов

09.12.2021 22:12|ПсковКомментариев: 1

В Международный день борьбы с коррупцией в Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги конкурсов стенгазет «Вместе победим коррупцию!» и эссе «Коррупция как социальное явление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс стенгазет среди сотрудников и курсантов проводила группа воспитательной и социальной работы с личным составом отдела кадров. Победителем конкурса стала 23 учебная группа, его призеры – 12 и 11 учебные группы.

В конкурсе эссе «Коррупция как социальное явление», организованном кафедрой государственно-правовых дисциплин, первое место заняла курсант 2 курса Татьяна Александрова с работой «Противодействие теневым процессам в контексте обеспечения экономической безопасности». Второй стала курсант 1 курса Елизавета Грищенкова с эссе «Противодействие коррупции как основная стратегия государственной политики». Третье место разделили курсанты первого курса Елена Кислова и Никита Травин, представив на конкурс эссе «Проблемы эффективного ограничения теневой экономики» и «Коррупция как социальное явление и способы борьбы с ней».

Кроме того, в Псковском филиале академии накануне Международного дня борьбы с коррупцией состоялся ряд мероприятий, приуроченных к этой дате: с сотрудниками, курсантами и студентами были проведены беседы о недопустимости коррупционных проявлений, в структурных подразделениях состоялся просмотр документального фильма «Stop-коррупция».

Теги: #конкурс #коррупция #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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