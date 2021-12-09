Общество

Сотрудники УФСИН передали в детский фонд сладости для новогодних подарков

В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники отдела по конвоированию регионального УФСИН посетили Псковское областное отделение Российского детского фонда и передали подарки ребятам из нуждающихся семей и воспитанникам интернатных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Шоколадные конфеты, бисквитное печенье, мармелад, зефир, детские соки – с собой представители уголовно-исполнительной системы привезли много сладостей, из которых сотрудники фонда в рамках ежегодной благотворительной акции сформируют новогодние наборы и передадут их маленьким адресатам», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Мы очень надеемся, что та небольшая помощь, которую мы смогли оказать, сможет порадовать детишек и создаст им атмосферу настоящего новогоднего чуда!» – отметила юрисконсульт отдела по конвоированию Ольга Иванова.

Сотрудники УФСИН регулярно участвуют в подобных социальных акциях. Традиционно, в преддверии Дня защиты детей, 1 сентября и накануне Нового года представители уголовно-исполнительной системы стараются внести свой вклад в общее дело.