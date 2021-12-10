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Псковская область оказалась в этом году в эпицентре похолодания - синоптики

В европейской части России выходит на пик самое мощное похолодание с начала декабря, сообщает метеоцентр «Фобос».

«И, вроде бы, месяц в регионе стартовал сразу с зимней погоды: в первую же неделю Русскую равнину основательно засыпало снегом, но температура все еще была не по сезону высокой – в Москве в этом декабре уже случилось 4 оттепели. И вот грянули первые настоящие морозы! В столице в ночь на четверг температура опустилась до -10 градусов, а днем едва поднялась до -8 градусов. Еще холоднее было в Пскове и Твери: на минимуме около -24 градусов, и это новый рекорд 21 века», - говорится в сообщении.

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Именно западные и северо-западные области России оказались в эпицентре похолодания, заметили синоптики. «В Карелии, например, на небе даже стали появляться гало, это же природное явление наблюдали жители Санкт-Петербурга. Отдельные районы Северной столицы утонули в морозном тумане», - добавили в метеоцентре.