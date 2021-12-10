Общество

Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при «омикроне»

Симптомы коронавируса при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, чем при «дельте» и других известных вариантах, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Кроме того, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, добавила она

«Пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», - приводит слова Татьяны Руженцовой РИА Новости.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина отметила, что большинство заболевших новым штаммом - это молодые люди 20-30 лет. Однако, высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила терапевт.