Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Алина Чернова:

Бастрыкинг: моральным обликом граждан озаботился глава Следственного комитета. Начал с идеи отмены ЕГЭ и возврата к советской системе образования, продолжил накатом на Моргенштерна, а теперь пошел проверкой на Noize MC и Оксимирона...

Команда Елкина: кто все эти люди, задается вопросом общественность. Оппозиция злобно троллит елкинских назначенцев за слишком юный возраст, отсутствие опыта работы и участие в сомнительных мероприятиях.

Бегство Дмитрия Пермякова: феномен диссидентства 2021 года.

Трансляция завершена.