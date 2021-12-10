Общество

Псковская организация оплатила более 650 тысяч рублей долга местной администрации

Руководитель организации в Псковской области оплатил задолженность после того, как судебные приставы вынесли ему предупреждение о возбуждении уголовного дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Исполнительное производство в отношении организации, которая являлась должником перед местной администрацией, находилось на исполнении в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Задолженность составляла свыше 650 тысяч рублей. Судебный пристав запросил необходимую информацию в регистрирующих органах, а по их ответам вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и об обращении взыскания на деньги на счетах организации.

Кроме того, в адрес руководства организации направили предупреждение по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Как отметили в ведомстве, данная мера и послужила поводом для должника погасить задолженность. Более 650 тысяч рублей было оплачено в полном размере, включая исполнительский сбор - 26 тысяч рублей. Запреты и ограничения с организации сняли.