Общество

Приставы проводят работу с псковскими должниками и взыскателями онлайн

Жители Псковской области могут узнать о ходе исполнительного производства с помощью электронных сервисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

На едином портале государственных услуг есть набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Разработчиками выступили Федеральная служба судебных приставов и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: пресс-служба УФССП по Псковской области

В личный кабинет сервиса «Госпочта» направляются повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Он работает во всех субъектах страны, включая города федерального значения — Москву и Санкт-Петербург. Общее количество направленных уведомлений на сегодняшний день превысило 109 миллионов.

Пользователи портала Госуслуг могут подать должностному лицу ФССП в электронном виде заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству. Сервис включает в себя около 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. Сейчас их число составило более 1,9 миллиона.

Как отметили в ведомстве, самым скоростным на портале стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов выполняется менее чем за 3 секунды. Так, с помощью услуги можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда из страны или по регистрации транспортных средств. В управлении подчеркнули, что по статистике данный электронный сервис один из самых популярных на портале.