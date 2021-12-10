Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Дмитрием Шаховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В Международный день прав человека омбудсмен расскажет, с какими проблемами к нему чаще всего обращаются псковичи и какие у омбудсмена есть инструменты для устранения нарушений. Также ведущий Артем Татаренко обсудит с Дмитрием Шаховым, как уберечь ребенка от буллинга и что такое харассмент.

Трансляция завершена.