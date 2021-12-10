Общество

Псковичи обратились к Олегу Брячаку с жилищными проблемами

Псковичи обратились к депутату Псковского областного Собрания, руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олегу Брячаку за помощью в решении жилищных проблем. Обсудить эти вопросы жители Пскова смогли с парламентарием в общественной приемной «Справедливой России - За правду» сегодня, 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, пенсионер рассказал, что проживает в комнате коммунальной квартиры площадью 9 квадратных метров. Он отметил, что стоит в очереди на отдельную квартиру и попросил Олега Брячака ускорить процесс ее получения.

Руководитель реготделения «Справедливой России - За правду» порекомендовал уточнить, соответствует ли площадь комнаты пенсионера нормативу и обратиться в суд в случае несоответствия. Подробнее разобраться в юридической стороне вопроса, а также оформить необходимые документы мужчине помогут в центре защиты прав граждан «Справедливой России - За правду», куда пенсионер получил направление.

Псковичка, инвалид первой группы также затронула квартирный вопрос во время приема. Женщина пояснила, что она, несмотря на подтвержденную справками инвалидность, до сих пор живет в комнате по социальному найму. При этом по закону пенсионерке положена отдельная квартира.

Олег Брячак предложил женщине составить совместное заявление на имя начальника регионального комитета по социальной защите. В центре защиты прав граждан «Справедливой России - За правду» горожанке помогут подготовить необходимые документы, к которым руководитель реготделения партии приложит депутатский бланк. Это должно ускорить процесс, отметил Олег Брячак.

Также за содействием в решении своего вопроса обратился еще один пенсионер. Мужчина пояснил, что недавно вышел на пенсию, и ему начислили 7 600 рублей. При этом он подчеркнул, что имеет большой трудовой стаж, звание ветерана труда и продемонстрировал удостоверение ударника коммунистического труда.

Депутат ответил, что это обращение необходимо рассмотреть на федеральном уровне. Поэтому данные псковича направят депутату Государственной Думы, руководителю фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергею Миронову.