Общество

«Суровый и снежный»: видеоролик о Пскове набрал более 20 тысяч просмотров

Видео прогулки по заснеженному Пскову, снятое блогером Денисом Зоткиным, набрало на YouTube более 24 000 просмотров. Он прошел по центральным улицам города, оценил архитектурное наследие города, рассказал подписчикам о храмах и главных достопримечательностях.

Фото здесь и далее: скриншот видео «Белоснежный Псков» Дениса Зоткина

«Вот такой он — суровый и снежный Псков. Вот такой он, великий русский город, известный с X века. Вот такой он сегодня, немножко пустынный, но все равно достойный внимания», - отметил блогер.

Подписчики оставили почти 300 комментариев, большинство из которых содержали благодарности и восторженные отзывы.

«Псков меня покорил, хочется возвращаться снова и снова, хотя обошла его вдоль и поперек», - прокомментировала видео одна из подписчиц. Другая рассказала, что была в городе только один раз, но видео мотивирует ее еще раз «увидеть эту сказку». Кроме того, жительница Санкт-Петербурга заметила, что «Псков — Изборск — Печоры» - одна из самых любимых ею экскурсий.

Еще один зритель, живущий в Узбекистане, признался, что влюбился в Псков и хочет переехать через год.

Множество комментариев оставили и сами псковичи. «Я прожила в этом городе 22 года. Знаком каждый уголок, но как приятно увидеть эти уникальные места. Все родное! Псков красив в любое время года!» - поделилась одна из местных жительниц. Те, кто жили или сейчас проживают в городе, отметили, что им интересно было смотреть ролик даже о знакомых местах.

Сейчас ролику поставили 2,7 тысячи лайков и ни одного дизлайка.