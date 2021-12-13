Общество

Особенности псковской кулинарии

Туризм в России не стоит на месте и с каждым днем набирает обороты, развивая порой необычные, но интересные направления. Вот и в Пскове туристов уже готовы удивлять гастрономическими достопримечательностями. На Рижском проспекте в Пскове открылась пятая по счету кулинарная лавка «Розмарин». Помимо традиционных блюд ресторана «Калейдоскоп» здесь можно приобрести сыры, бездрожжевой хлеб, местные напитки и почувствовать тот самый гастрономический псковский дух.

Уже пятая по счету кулинарная лавка «Розмарин» от ресторана «Калейдоскоп» открылась на Рижском проспекте, 51 в Пскове.

«Формат лавки у нас появился 2,5 года назад и оказался очень востребован горожанами. Но эта лавка - особенная. Здесь будут представлены гастрономические сувениры наших партнеров. Это важно, поскольку производства псковских кулинарных изысков рассредоточены по территории всей области. При этом места продажи продукции либо разбросаны по Пскову, либо отсутствуют в областном центре. Кулинарная лавка "Розмарин" сможет собрать и достойно представить гостям региона богатое разнообразие псковского гастросувенира», - рассказала директор ресторана «Калейдоскоп» Елена Закирова.

В лавке посетители смогут попробовать сыры экофермы «Козье Загорье», которая находится в одноименной деревне Печорского района и с 2015 года поставляет продукцию в Псково-Печерский монастырь и рестораны Пскова.

Кроме того, жители и гости города по достоинству оценят бездрожжевой хлеб от пекарни «Ваш хлеб», уверены администраторы лавки. Пекари изготавливают его вручную, из муки собственного помола, используя только натуральные ингредиенты.

Также в лавке можно приобрести один из традиционных гастрономических сувениров, который туристы привозят из стран мира и регионов страны – оригинальный напиток. Выбор его в «Розмарине» достаточно широк – здесь можно найти продукты и псковской пивоварни «Дом купца Лапина», и «Крафтовой пивоварни Савицкого».

С предложением о сотрудничестве на открытии лавки выступили представители «Активного села». Возможно, вскоре любители сухофруктов смогут открыть для себя «псковские заедки» - приготовленные по специальной технологии активной сушки грибы, фрукты и ягоды.

Но и на этом руководство «Розмарина» не останавливается и приглашает к сотрудничеству и расширению всех местных производителей.

«12 объектов представляют Псковскую область на федеральном проекте "Гастрономическая карта России". Среди них присутствует и сеть "Розмарин". Эта кулинарная лавка выступает точкой притяжения не только замечательных продуктов ресторана "Калейдоскоп", которые мы так любим, но и прекрасных партнеров. "Розмарин" аккумулирует в себе псковское и по производству, и по происхождению. Мне лично очень нравится ваша лавка - здесь всегда сделают все, чтобы клиент ушел довольным. Спасибо вам за такое уютное место!» - выступила заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества Мария Булатова.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила: «Хотелось бы, чтобы Псков - такой вкусный город - встречал туристов так же радушно, как встречает всегда сама Елена Закирова и ее помощницы. В какую лавку не приди - оказываешься в доме радушной хозяйки. Это особый дух, который живет в мире "Калейдоскопа"! Спасибо, что дарите новую лавку нашему городу!».

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества Кристина Кобызь от лица администрации Пскова поздравила директора ресторана «Калейдоскоп» Елену Закирову с открытием новой лавки.

«Здорово, что у нас есть такая команда! Вы всегда привносите новые идеи, развиваете свой бизнес и стараетесь привлекать туристов на благо псковичей. Будем надеяться, что у вас все получится. Желаем вам успехов, здоровья, сытых и счастливых клиентов!» - заключила она.

Особую «атмосферу праздника и волшебства» в кулинарных лавках отметила и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций «Леонтьевский центр» Ольга Якименко и добавила, что в деле развития туризма на территории региона очень важно взаимное сотрудничество.

«Вы - очередное звено в нашей команде!» - сказала она.

Завершилось торжественное открытие фуршетом, который стал презентацией еще одного, нового направления работы ресторана «Калейдоскоп». Теперь здесь можно заказать доставку фуршетных закусок.

«Сейчас многие предпочитают отмечать праздники в кругу семьи или коллег. При этом стол хочется накрыть празднично, необычно и без лишних хлопот. В этом на помощь псковичам придет "Furshetpsk"!» - добавили администраторы.

«Розмарин» – кулинарная лавка, в которой можно приобрести готовую еду и полуфабрикаты собственного производства. Здесь продаются свыше 20 наименований салатов, горячих блюд, паштеты, копчености, мясные и рыбные деликатесы. Отдельную похвалу заслуживают выпечка и сладкие блюда, булочки, слойки, пироги разных размеров с начинками, торты, пирожные, десерты. Все готовится из свежих и натуральных продуктов. Блюда ресторанного качества можно не только приобрести в кулинарной лавке, но и заказать с доставкой к месту торжества. Кулинарная лавка «Розмарин» влюбляет в себя каждого жителя города!

Екатерина Мазепина