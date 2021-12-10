Завод «Титан-Полимер» наградил лучших волонтеров псковского университета

Торжественное мероприятие в честь Международного дня добровольцев состоялось в Псковском государственном университете. Благодарственные письма и памятные подарки активным волонтерам вручила, в частности, директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.
Кроме того, благодарностями и подарками добровольцев наградили ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, директор АНО «Центр доступной абилитации и реабилитации «Добрея» Наталья Лобанова и руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.
Псковский государственный университет и завод «Титан-Полимер» связывает тесное сотрудничество по эколого-просветительской деятельности. Это привлекающий много внимания СМИ проект «Экосуббота», масштабный экологический квест, экологические субботники. Впереди предстоят не менее интересные задачи и масштабные совместные проекты, заметили на заводе. Волонтеров ПсковГУ, обучающихся по специальностям биология и экология, планируют привлечь для создания экопространств в Пскове.