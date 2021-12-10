Общество

Завод «Титан-Полимер» наградил лучших волонтеров псковского университета

Торжественное мероприятие в честь Международного дня добровольцев состоялось в Псковском государственном университете. Благодарственные письма и памятные подарки активным волонтерам вручила, в частности, директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Кроме того, благодарностями и подарками добровольцев наградили ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, директор АНО «Центр доступной абилитации и реабилитации «Добрея» Наталья Лобанова и руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

«Волонтерство сейчас – это не просто тренд. Это идеология, которая нас всех объединяют в одно целое. Я не знаю ни одного мероприятия, которое сейчас проводилось бы без вашей помощи и поддержки. В этом году мы с вами провели ряд экопросветильских мероприятий. Благодаря чему экологический проект "Экосуббота" от Псковской области занял первое место в международной премии "Мы вместе". Это наша общая победа. Вы каждый день делаете мир лучше. Большое вам спасибо за то, что мы вместе, вы всегда рядом и готовы откликнуться на любое доброе дело», – отметила Снежана Ермолаева.

Псковский государственный университет и завод «Титан-Полимер» связывает тесное сотрудничество по эколого-просветительской деятельности. Это привлекающий много внимания СМИ проект «Экосуббота», масштабный экологический квест, экологические субботники. Впереди предстоят не менее интересные задачи и масштабные совместные проекты, заметили на заводе. Волонтеров ПсковГУ, обучающихся по специальностям биология и экология, планируют привлечь для создания экопространств в Пскове.