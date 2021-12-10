Общество

Первая конференция Сбера по дизайну стартует 12 декабря

Первая конференция Сбера по дизайну SberDesign Conf с участием ведущих мировых экспертов стартует 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям: коммуникационному, промышленному и продуктовому дизайну, пользовательским интерфейсам, архитектуре, моде, музыке, кино, дизайну шрифтов и виртуальной реальности, созданию дизайн-систем, менеджменту творческих коллективов и истории дизайна. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть ее сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

На открывающей сессии выступят: CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский; всемирно известный художник и промышленный дизайнер Росс Лавгроув; режиссер самого кассового российского фильма «Холоп» Клим Шипенко и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность, отметили в банке.

В программе предусмотрено 15 панельных сессий: