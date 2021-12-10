Общество

Глава Островского района предложил сделать школьное питание более аппетитным

В образовательных учреждениях города Острова прошел очередной выборочный мониторинг обеспечения школьников бесплатным горячим питанием. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в мероприятии участвовала заместитель главы администрации района Лариса Иванова и начальник ИОМС районного управления образования Алексей Васильев.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Так, в средней школе №4 и его Калининском отделении проверили качество еды, полноту порций, состояние пищеблока и наличие графика питания школьников.

Особое внимание обратили на соблюдение графика питания школьников, как учителя следят за мойкой и обработкой антисептиками рук питающихся школьников.

Проверяющие отметили, что горячее питание детей организовано на хорошем уровне, является полноценным, сбалансированным и качественным. При этом опрос детей выявил, что они в принципе удовлетворены школьным питанием. Однако отмечаются случаи, когда некоторые блюда идут в отходы почти или совсем не тронутыми.

Ознакомившись с результатами мониторинга, глава Островского района Дмитрий Быстров предложил начальнику управления образования составить перечень тех блюд, которые недолюбливают учащиеся в школьных столовых и обратиться к поставщикам питания, чтобы те более творчески подходили к процессу составления меню.

«Хотелось бы достичь такого, чтобы все блюда были не только полезными и питательными, но и аппетитными. Естественно, учет вкусовых предпочтений детей должен соотносится с требованиями СанПиН. Надо постараться найти такую золотую середину», - отметил руководитель муниципалитета.