Общество

Дмитрий Шахов связал распространение буллинга в школах с распадом СССР

Болевые точки общества, которые возникли после распада СССР, отразились на взаимоотношениях в детских коллективах. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Честное слово, когда я учился в школе, травля детей одноклассниками была очень редким явлением. Если и были стычки, то между дворами, мол, "ты не в этом дворе живешь"», - вспомнил Дмитрий Шахов.

По его мнению, сегодня «нехорошие примеры» для подражания дети получают в Интернете. «Вхождение в мировую цивилизацию, открытие границ и информационных потоков из-за рубежа — это, с одной стороны, плюс, а с другой — минус», - считает омбудсмен.

«Не всякие вещи, которые происходят в западных государствах, для нас приемлемы. Тем не менее, часть общества воспринимает их и пытается взять в практику», - предположил Дмитрий Шахов.