Общество

Дмитрий Шахов: Государство должно пресекать недостойное поведение отдельных личностей в Сети

Государство должно пресекать недостойное поведение отдельных личностей в Интернете. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Интернет не должен стать помойкой для распространения лженовостей, недействительной, неподтвержденной информации, позволяющей настроить общество на противоположное отношение к тем или иным явлениям. Поэтому необходимо разбираться и недостойное поведение отдельных личностей в Интернете должно государством пресекаться», - сказал Дмитрий Шахов.

При этом, заметил он, свобода слова, свобода средств массовой информации и свобода информации в целом должны поддерживаться в Интернете. «И никаких ограничений тут быть не должно», - подчеркнул омбудсмен.

«С мнениями, которые граждане выражают в Интернете, нужно считаться, их нельзя закрывать, но это при условии, что это мнение выражено в нормальной, приличной форме, без оскорбительных посылов и с правдивыми фактами», - выразил мнение Дмитрий Шахов.