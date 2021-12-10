Общество

Глава Пскова вручила юным псковичам их первые паспорта

Тринадцать юных жителей Пскова, которые достигли 14-летнего возраста, сегодня, 10 декабря, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, получили свои первые паспорта. Первый документ, удостоверяющий личность, юношам и девушкам вручила глава Пскова Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«Как Конституция является главнейшим документом государства, так и паспорт станет главным документом для вас. Учеба, работа, путешествия, создание семьи - паспорт будет сопровождать вас на протяжении всей жизни. Относитесь к нему аккуратно и помните, что в какой бы жизненной ситуации вы не оказались, паспорт будет гарантировать вам защиту и поддержку со стороны государства», - подчеркнула Елена Полонская и поздравила ребят.

Торжественное вручение состоялось в зале заседаний Псковской городской Думы.