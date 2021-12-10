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Общество

Цифровые сервисы будущего

11.12.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

В уходящем году «Ростелеком» представил стратегию компании до 2025 года. Оператор продолжит свое развитие в качестве провайдера цифровых услуг и современных решений.

Подробнее о том, что уже сделано, а также о планах на будущее рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

 

— Что вы можете сказать об обновленной стратегии? В каком направлении сегодня движется «Ростелеком»?

— Для реализации своих стратегических задач компания перейдет к сегментно-кластерной модели развития. В приоритете нашего внимания – клиенты. И, конечно, мы стремимся быть лидерами по эффективности затрат. Поэтому у нас помимо традиционных клиентских сегментов появляются новые выделенные быстрорастущие кластеры: это, например, облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы.

При этом стоит подчеркнуть, что мы не просто предлагаем определенные продукты и сервисы. Мы даем людям возможности для образования, получения медицинской помощи, даем чувство защищенности и возможность сэкономить время. Мы помогаем корпоративным клиентам любого масштаба развивать свой бизнес, а государству быть ближе к населению.

— «Ростелеком» является одним из партнеров государства в реализации программы «Цифровая экономика». Хотелось бы подробнее узнать об этом направлении работы.

— Основная цель национальной программы «Цифровая экономика» – сделать интернет доступным для всех, создав в России устойчивую и безопасную телекоммуникационную инфраструктуру. И «Ростелеком» – важный партнер государства в претворении этой инициативы в жизнь.

В рамках данного направления был реализован проект по устранению цифрового неравенства (УЦН). Речь идет об установке точек Wi-Fi в общественных местах в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек по всей России. Если говорить про Псковскую область, то теперь в регионе у 37 тысяч жителей ста малых населенных пунктов есть возможность бесплатно пользоваться интернетом через эти точки доступа. Они дают круговое покрытие радиусом до 100 метров и размещены так, чтобы в зоне охвата находились социально значимые объекты: школы, больницы, библиотеки. Статистика трафика показывает, что появившиеся точки Wi-Fi очень востребованы у жителей сельской местности. В этом году, используя их, пользователи из Псковской области загрузили более 158 терабайт (это приблизительно около 8 тысяч фильмов в 4K-качестве – прим.ред.). Число интернет-сессий по сравнению с прошлым годом возросло на треть и составило почти 1 млн.

Также для повышения качества услуг компания в зоне уверенного покрытия мобильной связи проводит работы по переключению таксофонов на стандарт GSM. В рамках госконтракта и новых требований закона «О связи» в этом году в регионе из эксплуатации выведены невостребованные таксофоны, всего 5895 единиц. Отмечу, что это произошло только в населенных пунктах с численностью жителей более 1000 и при условии, что трафик в 2020 году составлял менее одной минуты ежемесячно. Там, где такой телефонной связью пользуются, она, естественно, осталась. В регионе продолжают работу 1319 таксофонов.

Еще один большой новый этап в рамках программы «Цифровая экономика» – это проект УЦН 2.0. Он предполагает развитие современной мобильной связи в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 жителей. В Псковской области работа уже началась. В этом году для расширения зоны уверенного приема мы построили 12 базовых станций мобильной связи в 9 районах области: Бежаницком, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Пыталовском, Печорском, Островском, Палкинском и Плюсском. Сейчас формируем планы на следующий год.

 Администрация Псковской области и ваша компания заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион». На что направлен этот проект и какие возможности дает данное соглашение?

— Основная задача «Умного региона» – повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Когда мы говорим об «Умном регионе», мы подразумеваем, что населенные пункты в нем оснащены различными интеллектуальными системами: оповещения, видеонаблюдения, безопасности на дорогах, энергоэффективности, защиты окружающей среды. Замечу, что по некоторым из этих направлений уже ведется активная работа. Так, например, в Пскове мы заменили свыше 10,5 тысяч светильников на современные энергосберегающие, а также внедрили автоматизированную систему мониторинга и управления городским освещением. Всё это позволило сократить потребление электроэнергии более чем на 60%. В денежном эквиваленте экономия в текущем году составит более 80 млн рублей.

— Какие еще направления, которые можно реализовать в рамках «Умного региона», вы бы выделили как наиболее актуальные для Псковской области?

— Я бы отметила в первую очередь систему контроля уборки территории и планового предупреждения аварий на теплотрассах, а также интеллектуальное видеонаблюдение, которое позволяет, например, распознавать лица и сравнивать их с базой преступников, анализировать забытые сумки на вокзалах и трафик транспорта на территории региона. Все это очень важно для создания комфортных и, самое главное, безопасных условий жизни.

— Давайте поговорим об услугах связи для физических лиц. Как здесь обстоят дела?

— Сегодня более 70% семей Псковской области доступна возможность пользоваться интернетом до 800 Мбит/с и, как следствие, нашими современными услугами: мультимедийной платформой Wink, образовательной онлайн-платформой для школьников «Ростелеком Лицей», экосистемой обеспечения безопасности и комфорта жилья «Умный дом», а также домашним видеонаблюдением, услугу подключили уже более 1,4 тысячи псковичей.

— Расскажите подробнее о видеосервисе Wink.

— Эта платформа объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с огромной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов и другого контента на любой вкус. Более 400 каналов, около 60 000 позиций для просмотра в онлайн-кинотеатре. В сервисе очень удобный и интуитивно понятный интерфейс, есть умная система рекомендаций, которая строится на основе вашей истории просмотров. Много всего в Wink найдется и для детей и, что особенно оценят родители, здесь можно настроить специальный детский профиль. Он позволяет ограничить доступ к нежелательному контенту по пин-коду, возрасту и времени просмотра.

Что удобно, Wink может работать не только на телевизоре, но и на планшете, смартфоне или ПК. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств и смотреть одновременно всей семьей, кому что нравится. При этом на мобильные устройства можно заранее загрузить фильм или сериал, чтобы посмотреть его потом, когда у вас не будет интернета.

Кстати, одним лишь видеоконтентом Wink не ограничивается: в сервисе представлены также аудиокниги, караоке, облачные игры, различные образовательные курсы.

— Как развивается сейчас широкополосный интернет в частном секторе? Чего удалось достичь?

— В 2020 году «Ростелеком» в Псковской области обеспечил возможностью подключить современные услуги по технологии PON более 1,1 тысячи новых домохозяйств, большая часть – это именно частные дома. В этом году мы дополнительно построили оптику еще в тысячу домохозяйств, и это тоже преимущественно ИЖС.

Конечно, некоторые операторы также уже посматривают на небольшие населенные пункты и частный сектор. Появляется конкуренция, и это хорошо. Ведь в итоге выигрывает потребитель.

— Еще одно большое и значимое направление вашей работы – корпоративные клиенты. Как «Ростелеком» строит отношения с ними?

— Наша цель – партнерские взаимовыгодные отношения с бизнесом любого размера, начиная от крупных компаний и заканчивая совсем маленькими фирмами. В каждом из сегментов нам есть что предложить.

Самыми востребованными услугами у корпоративных клиентов из Псковской области сегодня являются «Виртуальная АТС», позволяющая быстро, удобно и без капитальных затрат организовать телефонию через интернет; проводной интернет, «Wi-Fi для бизнеса», «ТВ для бизнеса», видеонаблюдение, а также «Номер 8 800».

Мы стремимся максимально удовлетворить потребности наших заказчиков из бизнес-сегмента: регулярно расширяем продуктовую линейку, создаем комбинированные пакетные предложения. Все это позволяет клиентам «Ростелекома» успешно решать свои задачи.

Бизнес – это динамика. Развивается бизнес – развивается инфраструктура вокруг него, и, наоборот, это синергия. Поэтому мы продолжим создавать и совершенствовать наши сервисы и услуги в ответ на запросы в2в-сегмента.

В планах на ближайшее будущее в том числе - не сбавлять обороты в развитии цифровой инфраструктуры в регионах, обеспечении услугами связи социально значимых объектов, расширении географии доступности мобильной связи, внедрении сервисов для цифровизации госуправления, обеспечения безопасности городов и повышения уровня жизни населения.

Источник: филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»

Теги: #Псковская область #ростелеком #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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