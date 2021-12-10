Общество

В Псковской области увеличен размер прожиточного минимума

Установлена новая величина прожиточного минимума (ВПМ) на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Псковской области на 2022 год. Соответствующее постановление в пятницу, 10 декабря, подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Согласно изменениям величина прожиточного минимума на душу населения по сравнению с 2021 годом увеличится на 720 рублей и составит 12 тыс 527 рублей. Для трудоспособного населения сумма вырастет на 864 рубля и станет равна 13 тыс 654 рублям. Для пенсионеров документ также регламентирует повышение ВПМ на 1 тыс 081 рублей, ежемесячная выплата для этой категории граждан составит 10 тыс 773 рубля. Величина прожиточного минимума для детей составит 12 тыс 250 рубля, прирост - 471 рубль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Таким образом, величина прожиточного минимума на 2022 год, согласованная прошлым постановлением (от 18 августа 2021 года), дополнительно увеличена: на 248 рублей на душу населения, на 270 рублей для трудоспособного населения, на 213 рублей для пенсионеров и на 117 рублей для детей.