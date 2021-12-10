Общество

«Вышитую Россию» представят в Пскове 11 декабря

В Псковском центре народного творчества 11 декабря пройдет презентация вышитой картины, созданной в рамках проекта «ВышиваемРоссиюсвоимируками». Проект стартовал в феврале 2020 года и объединил 28 мастериц из различных регионов России, которые больше года вышивали разные части нашей страны.

В создании рукотворного полотна участвовали и псковские мастерицы. Физическую карту России разделили на 40 равных частей. Каждая рукодельница получила свою часть карты для вышивки, так и началась активная совместная работа. Мастерам давалась полная творческая свобода, благодаря чему получилось колоритное панно, выполненное в различных техниках вышивки.

Целый год понадобился мастерицам, чтобы вышить все кусочки нашей страны, а в единое панно вышитые лоскутки собирала псковская рукодельница Светлана Самарина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, благодаря плодотворному взаимодействию комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества и авторов проекта «Вышиваем Россию своими руками» появилась идея передвижной выставки данной работы.

Вышитая карта России проедет по регионам, в которых проживают мастера, принявшие участие в изготовлении данного панно. Первым на базе своего учреждения выставку организует Псковский областной центр народного творчества.