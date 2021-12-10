Общество

В ПФР назвали условие для получения двойной пенсии перед Новым годом

Пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь 2022 года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ПФР.

В отделении отметили, что Почта России идет навстречу ПФР и люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.

Как отмечает РБК, в сентябре министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что в следующем году страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%. По словам главы Минтруда, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году составит 18 521 руб.